Tyle zapłacimy za bilety na nowym basenie w Bydgoszczy. Za tydzień otwarcie "Łabędzia"

Basen na Miedzyniu powstał przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Pijarów, do której uczęszcza 800 uczniów i przedszkolaków. Obiekt ma powierzchnię blisko 1600 metrów kwadratowych. Składa się z 2 kondygnacji. Głównym elementem jest basen sportowy o zmiennej głębokości 1,20-1,80 m i wymiarach 25x12,5 m z sześcioma torami pływackimi wyposażonymi w bloki startowe - informuje UM Bydgoszczy. Niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej została wyposażona w tuleje z jednym podnośnikiem samobieżnym dla osób z niepełnosprawnościami.

Nawet gdy jesteśmy właścicielami mieszkania, to okazuje się, że są czynności, których nie możemy w nich robić. Tych rzeczy nie możemy robić, jeżeli mieszkamy w bloku lub w wieżowcu w SM "Budowlani".…

Brodziki dla dzieci, strefa fitness

W kompleksie zlokalizowano też 2 brodziki o głębokości 15-30 cm z różnymi atrakcjami do zabawy, w tym pochylnię-zjeżdżalnię pomiędzy brodzikami. Poza tym na Miedzyniu będzie można zrelaksować się w dużych wannach SPA w strefie oddzielonej od basenu oraz strefie fitness. Obiekt jest wyposażony w zespół szatniowo-sanitarny oraz strefę administracyjną. Wraz z basenem dobudowano drogi dojazdowe z miejscami postojowymi, chodniki, oświetlenie i monitoring.

Wnętrze nasłonecznione jest poprzez przeszkloną zachodnio-południową fasadę. Elewacja wykonana została z wysokiej jakości paneli. Są one pokryte krystaliczną powłoką, dając zaskakujący efekt kolorystyczny. Barwy zmienią się w zależności od kąta, pod jakim się na nią spojrzy oraz kierunku padania światła. Zaprojektowana gama to kolory: pomarańczowy - zielony – brązowy. Na dachu zamontowało 50 paneli fotowoltaicznych. Moc tej instalacji to 27,28 kW.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-piątek

8.00 – 16.00 (zajęcia szkolne)

16.00-22.00 (ostatnie wejście o godz. 20.30) – zajęcia komercyjne