Tyle zapłacisz za wynajęcie pokoju w Bydgoszczy. Można go wynajmować nawet na doby! [26.20.22] [zdjęcia]

Tyle zapłacisz za wynajęcie pokoju w Bydgoszczy. Można go wynajmować nawet na doby!

Wynajęcie mieszkania to dla Ciebie za drogo? A może wcale nie lubisz mieszkać samemu, lubisz towarzystwo? No to zamiast wynajmować kawalerkę - możesz wynająć pokój. Ofert wynajmu pokoju wprawdzie jest w Bydgoszczy niewiele, ale na większości osiedli cos tam można znaleźć.