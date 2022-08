Tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego chce protestować. Strajku nauczycieli nie będzie.

Do działań włączą się także bydgoskie placówki. ZNP podkreśla, że nie jest to pogotowie strajkowe, lecz protestacyjne. – Głównym zadaniem jest przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji informacyjnej dla nauczycieli, rodziców i społeczeństwa – powiedział „Expressowi Bydgoskiemu” Krzysztof Markiewicz, prezes okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP.

Placówki w Bydgoszczy oraz regionie zostaną oflagowane. W szkołach pojawią się także plakaty. – To będą wyjaśnienia dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela, które jak zwykle przyjmowane są w trakcie wakacji. Chodzi o wytłumaczenie, co zmieni się w funkcjonowaniu oświaty i nauczycieli w placówkach, a to m.in. sposób oceny ich pracy i awansu zawodowego – dodaje prezes.

ZNP domaga się 20% wzrostu płac nauczycieli, powiązania ich wynagrodzeń ze średnimi zarobkami w gospodarce oraz zwiększenia nakładów na oświatę i wychowanie. – Wzrost wynagrodzeń dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września wyniesie 20 proc. Jeśli chodzi o nauczycieli z dłuższym stażem, w przyszłym roku wzrośnie ono z 6758 zł brutto do ponad 7 tys. zł, będzie to koło 7200–7300 zł. To są realne podwyżki wynagrodzeń – zapewnił na antenie TVP Info w poniedziałek Przemysław Czarnek, szef MEiN.