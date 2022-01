Tysiące aut na drogach do Bydgoszczy. Znamy wyniki pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich

Według statystyk, w stosunku do roku 2015 kiedy odbywał się ostatni pomiar, średnio ruch na drogach wojewódzkich wzrósł o 14 procent. Średnia jednak nie oddaje całej prawdy na drogach. Największe przyrosty zanotowały drogi wojewódzkie prowadzące do miast, przede wszystkim z podbydgoskich gmin. Tu można mówić już o fali samochodów co dzień przelewających się przez te trasy. Bywa, że ruch na podmiejskich drogach wojewódzkich zbliżony jest do ruchu na drogach krajowych, tak jest chociażby na trasie z Dąbrowy Chełmińskiej przez Ostromecko do Strzyżawy i krajówce z Bydgoszczy do Torunia. Tu drogą wojewódzką porusza się co dzień średnio 10 048 samochodów, a krajówką z Torunia do Bydgoszczy i w przeciwnym kierunku jedzie 11 287 pojazdów. Te dwie fale łączą się na wjeździe do Fordonu, od razy korkując w godzinach porannego szczytu ul. Fordońską na samym jej początku.