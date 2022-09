Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie opłat za deszczówkę uznana za nieważną. Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sierpniu 2021 roku zaskarżyło siedem spółdzielni mieszkaniowych. Chodziło o zasadność wprowadzonej opłaty, ale i sposób ustalania ceny. W 2020 roku było to brutto 4,36 zł za metr sześcienny, rok później 4,80, a obecnie 5,27. Pod skargą podpisali się prezesi Pomorskiej SM, SM „Zjednoczeni”, Międzyzakładowej SM „Dom”, Fordońskiej SM, SM „Budowlani”, Bydgoskiej SM oraz SM „Nad Wisłą”.

Nie było ani do końca dobrze, ani zupełnie źle

– Zdaniem PSM w Bydgoszczy Rada Miasta Bydgoszczy przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ żaden przepis prawa nie upoważnia organu gminy do ustanowienia opłaty za usługę komunalną odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej. Ewentualne stwierdzenie nieważności uchwały stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez Spółdzielnię zwrotu zapłaconych należności z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. – informowała w ubiegłym roku jedna ze spółdzielni.