Uczelnie w Toruniu i Bydgoszczy zaciskają pasa. Wzrost cen prądu zmusza je do szukania oszczędności

Już 1 października, podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uspokajał: "Rachunki za energię elektryczną w polskich uczelniach będą wielokrotnie niższe niż te oferowane uczelniom w wyniku tego, co dzieje się na rynkach europejskich". Wiele uczelni w kraju - mimo tych zapewnień - szuka oszczędności. Sposoby to np. wyłączenie iluminacji na budynkach, zajęcia do godz. 18, wydłużenie przerwy świąteczno-noworocznej, zajęcia zdalne w okolicach Wszystkich Świętych. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w przypadku uczelni w regionie.