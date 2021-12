Uczennice SP nr 65 w Bydgoszczy znalazły torebkę, a w niej 7 tys. zł. Oddały ją i teraz zbierają laury

Całe zdarzenie miało miejsce 6 sierpnia br. - Miałam nocować u Julki i jechałyśmy autobusem do mnie do domu po rzeczy - mówi Martyna. - Miałyśmy już wysiadać, gdy na siedzeniu zobaczyłyśmy torebkę damską. Czasu na przekazanie jej kierowcy już nie było, bo autobus zaraz ruszał. Pierwsza myśl - to napiszemy posta na Facebooku. Może ktoś się odezwie.