Ukraińskie samoloty i śmigłowce wylądowały na lotnisku w Bydgoszczy. To sprzęt do gaszenia pożarów [zdjęcia] Marta Mikołajska Sławomir Bobbe

Cztery ukraińskie samoloty i siedem śmigłowców ewakuowano z Ukrainy do Bydgoszczy. Jak wyjaśnia wojewoda kujawsko-pomorski, jest to strażacki sprzęt gaśniczy, zabezpieczony przez ukraińskich strażaków przed działaniami wojennymi. Strażacy chcą już wracać do swojego kraju - obecnie czekają na rozkazy przełożonych.