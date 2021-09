UKW kontra młodzi piłkarze Polonii Bydgoszcz - dlaczego muszą płacić za boisko?

KP Polonia założyła na jednym z serwisów zrzutkę na wynajem boiska. W ten sposób chce zebrać 9 tys. zł by dalej na nim grać. Na razie chętnych do wsparcia tej inicjatywy nie ma wielu, zebrano kilkaset złotych, a do końca akcji zostało kilka dni. Skąd problem z dostępem do boiska?

- Boisko UKW w Bydgoszczy było własnością BKS Polonia Bydgoszcz do 2003 roku, potem zostało przekazane UKW. Od 2014 roku do czerwca 2019 roku UKW bez jakichkolwiek opłat udostępniał boisko uczniom SP nr 31 będącymi zawodnikami KP Polonia. Boisko to zostało zmodernizowane przy wykorzystaniu środków unijnych, co powodowało, że UKW nie mógł wynająć go komercyjnie do kwietnia 2021 roku - czytamy w uzasadnieniu zrzutki.