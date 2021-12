Ulica Markwarta w Bydgoszczy do zwężenia! Będzie więcej miejsca dla pieszych, a mniej - dla samochodów

Zobacz wideo: Drogowcy w Bydgoszczy przygotowują się do zimy

Żeby pieszym było wygodniej i bezpieczniej

Na Markwarta jest jedno bardzo niebezpieczne dla pieszych miejsce - to przejście w połowie ulicy. Mimo że na Markwarta obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, jeśli na ulicy jest pusto, prawie żaden kierowca nie przestrzega ograniczenia na pustym odcinku. A w połowie ulicy mieści się przedszkole, więc wycieczki dzieci kierujące się do pobliskiego parku pojawiają się na przejściu bardzo często...