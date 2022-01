Unikatowa kolekcja pracowni krawieckiej w Bydgoszczy. Klienci dołożyli swoją cegiełkę

– Jak Karol żył, to klienci pytali, co mu przywieźć, a on odpowiadał, żeby kupili mu naparstki. Nie mogli zdecydować się na jeden, więc kupowali po dwa czy trzy – mówi o wciąż rozrastającej się kolekcji Wegnerowska. – Któregoś razu zaczęłam je liczyć. Jest ich na pewno ponad tysiąc – uzupełnia.