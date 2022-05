Unikatowa pamiątka w klubie Polonia Bydgoszcz. Tak klub świętuje 102-lecie istnienia [wideo, zdjęcia]

Założyciel Polonii Bydgoszcz otrzymał dyplom Honorowego Członka Klubu 5 lat po stworzeniu klubu (1925 rok). Przez wiele lat wisiał on przy biurku Szyca, a po jego śmierci trafił w ręce rodziny. Ta zdecydowała się po latach przekazać tę pamiątkę do klubu.

Okazja do zaprezentowania unikatowego dyplomu nadarzyła się już w sobotę, gdy Polonia świętowała 102-lecie swojego istnienia. Więcej o sprawie w powyższym materiale wideo . Posłuchajcie wypowiedzi Macieja Świątkowskiego (prezes KP Polonia Bydgoszcz) oraz Krzysztofa Rataja (prezesem sekcji lekkoatletycznej).

14 maja 1920 roku wraz z grupą lokalnych działaczy powołali do życia podmiot, który poprzez sport miał polonizować ziemie odzyskane przez Polskę po pierwszej wojnie światowej. Kilka miesięcy wcześniej - 20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz powróciła do macierzy, a utworzenie Polonii było kolejnym krokiem do budowania polskości w Bydgoszczy. Zmarł 23.02.1987 roku również w Poznaniu i tam został pochowany na cmentarzu Junikowo.”_