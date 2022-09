Uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego [zdjęcia]

- To już dziewiąty, gdy w naszych murach, gościliśmy uczniów klas pierwszych Technikum Mundurowego BZDZ, składających ślubowanie - mówi kpt. Justyna Kwiatkowska, oficer prasowa 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. - Zgodnie z planem współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi 1 Batalion Logistyczny, jednostka bezpośrednio podległa 1BLog, współpracuje już od 2013 r. ze Szkołą Techniczną przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego . Nasi żołnierze prowadzą zajęcia z kadetami, np. na terenie jednostki wojskowej czy strzelnicy.

W ślubowaniu wzięło udział 250 kadetów.

- Na brygadowym placu apelowym stawili się uczniowie profilowanych klas mundurowych o specjalnościach: wojskowej, policyjnej oraz straży pożarnej - mówi kpt. Justyna Kwiatkowska. - Przysięgę złożyli kadeci z Bydgoszczy, Kołaczkowa, Ciechanowa oraz Mroczy. To był dla nich ważny moment, bo ślubowanie to lekcja patriotyzmu, to nauka szacunku dla flagi narodowej, hymnu, sztandaru, a także uszanowania munduru.