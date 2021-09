Urząd w Bydgoszczy ma być dostępny dla każdego mieszkańca. Teraz można się poskarżyć, jeśli tak nie jest

Ustawa o dostępności zakłada, że wszystkie jednostki publiczne, na przykład urzędy, muszą być dostępne dla mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami. Nie chodzi jednak jedynie o osoby poruszające się na wózku, ale też niesłyszące, niewidome czy niepełnosprawne intelektualnie. Przed urzędami spory wysiłek, by dostosować swoje obiekty i pracę do ich potrzeb. Co ważne, od 6 września - w sytuacji gdy tej dostępności urząd nie zapewni - będzie można poskarżyć się do PFRON. W ostateczności Fundusz będzie mógł nałożyć nawet karę na instytucję, która tej dostępności nie zapewnia.

Do ratusza prosto z ulicy