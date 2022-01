Urzędy skarbowe uruchomiły dyżury na temat Polskiego Ładu. Pytania? Głównie telefonicznie

– Do godziny 19 wyznaczone są dyżury do spraw związanych z Polskim Ładem. Będą otwarte dwa stanowiska, w których będzie można uzyskać odpowiedzi na najczęściej nurtujące podatników pytania – poinformowała nas Hanna Banach, II zastępca naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego.

Wizytę można wcześniej umówić telefonicznie lub online – jest to zalecane, ale nie jest konieczne. – Każdy, kto przyjdzie na wyznaczony dyżur do US do godziny 19 i będzie miał pytania związane z Polskim Ładem, uzyska wsparcie i informacje od pracowników organu podatkowego – informuje Hanna Banach.