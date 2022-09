Ustawa ws. szpitala Biziela w Bydgoszczy czeka w Senacie. Jest propozycja apelu od bydgoskich radnych

Propozycja Apelu Rady Miasta Bydgoszczy dotyczący pilnego procedowania przepisów umożliwiających zablokowanie likwidacji Szpitala Biziela

Uprzejmie apelujemy jako Rada Miasta Bydgoszczy o jak najszybsze podjęcie prac przez Senat nad ustawą o medycynie laboratoryjnej. Dla nas, przedstawicieli ziemi bydgoskiej ma on szczególne znaczenie, gdyż chcemy pilnego przeprocedowania przepisów mogących zablokować szkodliwą dla naszego miasta fuzję szpitali uniwersyteckich. Takowe połączenie w praktyce mogłoby spowodować likwidację Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela, co dla Bydgoszczan jest niedopuszczalne, gdyż może ono w przyszłości spowodować negatywne konsekwencje dla pacjentów nie tylko z samego miasta, ale i całego regionu. Obie placówki medyczne są filarami opieki zdrowotnej w województwie Kujawsko-Pomorskim, dlatego ewentualna likwidacja jednego z funkcjonujących oddziałów ratunkowych czy zatrzymanie procesu inwestycyjnego, który od wielu lat powoduje, że wspomniane szpitale należą do ogólnopolskiej czołówki mogłoby spowodować katastrofalne skutki dla pacjentów.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Pan Marszałek jako lekarz zrozumie nasze obawy i przyczyni się do jak najszybszego przyjęcia wspomnianej ustawy, tak żeby pacjenci z województwa Kujawsko-Pomorskiego nadal mogli otrzymywać opiekę medyczna na tak wysokim poziomie jak obecnie.