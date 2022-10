Utrudnienia na DK nr 25, na trasie Bydgoszcz – Inowrocław. Będzie remont przejazdu kolejowego w Nowej Wsi Wielkiej

Kompleksowy remont planowany przez PKP PLK S.A. wymaga całkowitego zamknięcia przejazdu drogowo-kolejowego w Nowej Wsi Wielkiej.

- Roboty rozpoczną się w poniedziałek 17 października o godz. 8.00 i potrwają 11 dni. Prowadzone będą aż do 28 października, do godz. 18.00 – informuje Kinga Puchowska, specjalista do spraw komunikacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy.