W autobusie w Bydgoszczy przewrócił się wózek z dzieckiem. Wiemy, z jaką prędkością jechał kierowca Marta Mikołajska

Do niebezpiecznej - zdaniem kobiety podróżującej z 2-letnim synkiem - sytuacji doszło w autobusie linii 56, obsługiwanym przez przewoźnika Irex Trans. Tomasz Czachorowski

Z prośbą o interwencję zgłosiła się do nas mieszkanka Bydgoszczy, pasażerka komunikacji publicznej, która we wtorek, 6 września ok. godz. 16.20 jechała autobusem linii 56 (nr A209). Jak twierdzi, kierowca miał jechać zbyt szybko i z nadmierną prędkością wchodzić w zakręty, co doprowadziło do niebezpiecznej dla jej 2-letniego dziecka sytuacji.