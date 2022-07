W bydgoskich Młynach Rothera goszczą „Czeskie Bohaterki”. Poznaj ich historię na wystawie [zdjęcia] Justyna Tota

Wystawę „Czeskie Bohaterki” w bydgoskich Młynach Rothera oficjalnie otworzyli: Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy Dariusz Zimny, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Jan Blejsz z Czeskiego Centrum w Warszawie. Ekspozycję w Bydgoszczy można bezpłatnie zwiedzać od 1 lipca do 14 lipca 2022 r. w godz. 12-20 Dariusz Bloch Zobacz galerię (16 zdjęć)

Od 1 lipca Czesi rozpoczynają prezydencję w Unii Europejskiej, a w bydgoskich Młynach Rothera zapraszają nas do poznania „Czeskich Bohaterek” - kobiet, które miały wpływ nie tylko na dzieje Czech. Wystawę oficjalnie otworzył Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy, który zachęca wszystkich do zwiedzania. Ilustratorska ekspozycja dostępna jest do 14 lipca, wstęp wolny.