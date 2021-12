W bydgoskim Fordonie odbędzie się Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy

Tymczasem, szykowane jest kolejne tego typu wydarzenie - tym razem w Fordonie, z inicjatywy Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia poinformowała na swojej stronie internetowej, że zaprasza na Pierwszy Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 17-19 grudnia na uczelnianym kampusie.

- Co prawda jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, ale chyba już nikt nie wyobraża sobie bez nich przedświątecznych przygotowań. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji i smakołyków! Naturalne kozie sery, oscypki, wędliny, ryby, powidła, domowe owocowe przetwory, miody, pierogi i wiele, wiele innych. Koncerty na żywo, spotkanie ze świętym Mikołajem, pokaz świątecznej gry świateł. To wszystko przed nami! - zapowiadają organizatorzy.