W bydgoskim Muzeum Okręgowym mikołajkowa fabryka bombek. Zaproszenie na warsztaty!

- Choć na rynku dostępnych jest dużo choinkowych ozdób, to mieszkańcy chętnie wracają do tradycyjnych wzorów, w które od 1979 roku zaopatrywał nas bydgoski Zakład Produkcji Ozdób Choinkowych „Sopel”. Zwyczaj dekorowania choinki to jedna z najważniejszych bożenarodzeniowych tradycji. Szczególnie kochają ją dzieci, które chętnie same wykonują ozdoby. W związku z tym, Muzeum Okręgowe i Szlak TeH2O wyszli z inicjatywą upamiętnienia zamkniętej w tym roku fabryki i organizują wyjątkowe warsztaty „Mikołajkowa Fabryka Bombek”, do udziału w których serdecznie zapraszamy - wyjaśnia Karol Kantorski, koordynator Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy.