W Bydgoszczy będą kręcić film szpiegowski z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Uwaga na zmiany w ruchu drogowym w Śródmieściu 2 i 3 czerwca!

Film ma być historią szpiegowską dziejącą się na przełomie lat 70. i 80. w Polsce i we Francji.

"Doppelgänger. Sobowtór" to film oparty na prawdziwych historiach polskich agentów specjalnych. To film pokazujący nie tylko sekwencje wydarzeń, ale i związane z pracą szpiega dylematy i emocje. Twórcy określają zatem swój film jako thriller psychologiczny.

Poza Bydgoszczą zdjęcia do filmu kręcone są w Rydze na Łotwie oraz Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu.

Zmiany w ruchu drogowym w Bydgoszczy na czas kręcenia filmu "Doppelgänger. Sobowtór"

W związku z powyższym w dniach 1 - 3 czerwca planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na placu Teatralnym, ul. Mostowej, ul. Stary Port (od ul. Mostowej do ul. Lubeckiego), ul. Grodzkiej (od ul. Mostowej do ul. Podwale oraz od ul. Przy Zamczysku do ul. Bernardyńskiej wraz z tzw. placem Solnym).