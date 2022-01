W Bydgoszczy brakuje uzupełniających biletów. Pasażerowie się irytują

Bo drogowcy nie wydrukowali?

Czytelnik relacjonuje: - Mam jeszcze stare bilety normalne po 3 zł i na początku roku chciałem sobie dokupić te bilety wyrównujące po 80 gr. Poszedłem do sklepu osiedlowego, w którym mają wszystkie bilety, ale tych wyrównujących nie mieli, ani nawet nowych, z wyższymi cenami. Ekspedientka powiedziała, że szef chciał kupić, ale miasto nie wydrukowało. Potem byłem w kiosku Inmedio w Focusie i babka też mówiła, że nie mają w ogóle nowych biletów, a w biletomacie sprawdzałem - nie ma opcji kupienia biletu wyrównującego. Jakoś tydzień temu wracałem z Żołędowa do Bydgoszczy linią nr 94 i skasowałem stary bilet normalny. Miałem kontrolę. Podszedł gość, sprawdza bilet i mówi, że ten bilet jest stary, że są już nowe bilety. A ja mu mówię, że próbowałem kupić w kioskach bilet wyrównujący, ale nie było. On - że w takim razie powinienem kupić bilet albo przez aplikację w telefonie, albo w automacie w autobusie. To ja na to - mam jeszcze stare bilety i chcę je wykorzystać i nie moja wina, że miasto nie wydrukowało nowych biletów. I że nie będę kupował przez aplikację czy automat, jak mam stare bilety, no bo co zrobię ze starymi. Przepychanka trwała ze dwie minuty, koleś oddał mi bilet i tyle. Bez mandatu.