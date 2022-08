W Bydgoszczy jest spore zainteresowanie czwartą dawką szczepionki przeciw Covid-19. Punkt na Politechnice Bydgoskiej znów jest czynny

– Zainteresowanie jest duże. W każdym z naszych trzech punktów obsługujemy około 100 osób dziennie – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Ewa Czepiel-Krakowiak z przychodni Bajka, koordynatorka punktu szczepień powszechnych działającego przy Politechnice Bydgoskiej. Zmiana jest zauważalna, zwłaszcza po okresie stagnacji od początku roku, gdy niewiele osób korzystało ze szczepień. Kolejka chętnych ustawia się w Bajce na Szelburg-Zarembiny, przychodni Leśna na Czerkaskiej i na uczelni.

– Reaktywowaliśmy punkt na Politechnice Bydgoskiej. Jest czynny od 1,5 tygodnia, od poniedziałku do soboty, od 10 do 17 – informuje koordynatorka. Ze względu na mniejsze zainteresowanie szczepieniami, punkt zamknięto pod koniec lutego tego roku. Teraz znów miejsce służy bydgoszczanom, którzy chcą zabezpieczyć się przed koronawirusem.

– Przeważająca liczba osób, które do nas przychodzą, to osoby, które przyjmują drugą dawkę przypominającą, czwartą dawkę szczepionki, w wieku 60-79 lat. Pytają się o możliwość szczepienia, dzwonią, rejestrują się, ale przychodzą do nas też z ulicy – dodaje.