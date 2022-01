W Bydgoszczy jutro trzeba będzie skrobać szyby! we wtorek trudny poranek dla kierowców

Upewnij się, czy jutro w Bydgoszczy nie trzeba będzie skrobać szyb. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Prognoza przewiduje, że nocą z poniedziałku na wtorek termometry pokażą -8°C.Spodziewana wilgotność powietrza w Bydgoszczy to 89%, z kolei prawdopodobieństwo opadów śniegu - 10%. Siła wiatru określana jest na 9 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno w Bydgoszczy będziemy mieć oblodzenia w nocy z poniedziałku na wtorek.

Kierowców w Bydgoszczy czeka skrobanie szyb we wtorek ranoNastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może to zająć dłuższą chwilę, więc ubierz ciepłe buty. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

