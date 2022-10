W Bydgoszczy już tylko co drugi uczeń uczęszcza na lekcje religii w szkole. Powodów jest kilka

W lipcu br. opublikowane zostały wyniki badania CBOS "Polski pejzaż religijny - z dalekiego planu". Od roku szkolnego 1990/1991, kiedy to lekcje religii wprowadzono do szkół, a CBOS po raz pierwszy pytał o nie uczniów, obserwowano wzrost udziału uczniów w katechezie. Potem wskaźnik zaczął spadać. W 2010 r. jeszcze 93 proc. badanych uczestniczyło w lekcjach religii. W 2018 roku już 70 proc., a w 2021 r. zaledwie 54 proc.

- Podstawową przyczyną słabszej frekwencji uczniów w lekcjach religii jest fakt, że w planie lekcji często jest ona ujęta na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, czasem nawet realizowane są dwie godziny - mówi prof. UAM dr hab. ksiądz Mirosław Gogolik, dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy. - Nigdzie w przepisach nie jest powiedziane, że tak ma być, ale to najłatwiejsze rozwiązanie, bo gdy religia wypada w środku planu lekcji, szkoła musi zapewnić uczniom opiekę. Tymczasem wielu uczniów, głównie ze szkół ponadpodstawowych, dojeżdża do szkół w Bydgoszczy. Przyznają nam nawet, że chodziliby na religię, ale np. o godz. 17 mają autobus do domu, a kolejny dopiero, np. o godz. 20.