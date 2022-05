W Bydgoszczy na działkach ROD - strach! Nie boją się tylko prezesi?

Zobacz wideo: Ćwiczenia służb ratowniczych na S5 pod Bydgoszczą

Dlatego dziwię się, że doświadczeni ludzie w zarządach PZD w Bydgoszczy mało przejęli się przypadkami zajęcia przez komornika pieniędzy na kontach dwóch rodzinnych ogrodów działkowych w powiecie inowrocławskim. Z jednego z kont zniknęło kilka tysięcy złotych, z drugiego - prawie 20 tysięcy. Nie są to zatem kwoty mało znaczące. Jeszcze gorsze jest to, że działkowcy mają bardzo ogólnikowe pojęcie, dlaczego stracili pieniądze. Mówi się tylko, że jeden z działkowców z poszkodowanych ogrodów „usłyszał wyjaśnienia, które wskazują, że pewien ogród działkowy w Poznaniu, który działał na terenach zabranych prywatnemu właścicielowi w czasach PRL, przegrał sprawę w sądzie o wywłaszczenie”. W grę wchodzą ponoć miliony złotych, które próbuje odzyskać komornik. Tyle wie przeciętny działkowiec. Mnie, dziennikarzowi, udało się znaleźć nawiązanie do procesu z powództwa Beaty N., w wyniku którego PZD Okręgowy Zarząd Poznań musiał jej zapłacić, z odsetkami, blisko 7,5 mln zł (sprawa ROD im. 23 Lutego). Tylko że wyrok Sądu Apelacyjnego w tej sprawie zapadł... 8 lat temu! Czyżby komornik do dziś szukał po ogrodach pieniędzy?