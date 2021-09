W Bydgoszczy niewielu chętnych na szczepienia w szkołach. Niektórzy są już zaszczepieni przeciw COVID-19

Jak informuje Marek Gralik, w 19 bydgoskich placówkach oświatowych szczepienia odbędą się na terenie szkół, a w przypadku 56 szkół będą to wyjścia do punktów szczepień .

Punkt zorganizuje na terenie szkoły SP nr 18 w Bydgoszczy. - Takich dzieci, które mogłyby skorzystać ze szczepień, czyli od 12. roku życia mamy w szkole 215, ale chęć zaszczepienia zadeklarowało 20 osób - mówi Eugeniusz Sobieraj, dyrektor szkoły . - Szczepienia planujemy w środę (15 września). Odbędą się, oczywiście, w obecności lekarza. Warunki lokalowe, by utworzyć punkt mamy. Nie możemy pytać uczniów, kto został już zaszczepiony, ale wielu z nich lub ich rodzice sami nam to sygnalizują.

Po sąsiedzku w SP nr 18 szczepić będą się też uczniowie SP nr 35. - Choć moglibyśmy taki punkt uruchomić w naszej szkole, to tego nie zrobimy. Na 139 osób uprawnionych do szczepień jest zaledwie 13 chętnych uczniów, a zatem niewielu - mówi Aleksandra Gulbinowicz-Kotowska, dyrektor SP nr 35. - Stąd połączyliśmy siły z SP nr 18, bo mamy do niej blisko i tam dzieci pójdą na szczepienie. Rodzice mogą być obecni przy szczepieniu. Do nas też docierają sygnały, że część uczniów przyjęła już szczepionkę.