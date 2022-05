W Bydgoszczy przybędzie płatnych miejsc do parkowania. Ratusz zarobi na tym 65 tys. złotych

Miasto decyduje się o poszerzenie strefy płatnego parkowania A (a więc droższej) o ulicę Wincentyny Teskowej, która znajduje się na tyłach ulicy Grudziądzkiej.

- Wprowadzona zmiana będzie skutkować zwiększeniem dochodów do budżetu Miasta uzyskanych ze Strefy Płatnego Parkowania w kwocie około 65 tysięcy złotych. Nadwyżka zostanie przeznaczona na uzupełnienie oznakowania Strefy Płatnego Parkowania. Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania podyktowane jest zasadnością włączenia do SPP parkingu umiejscowionego w części parku przy ul. Wincentyny Teskowej. Parking ten zlokalizowany jest w newralgicznym punkcie co skutkuje koniecznością uporządkowania tego obszaru, włączenia go do Strefy Płatnego Parkowania - czytamy w uzasadnieniu uchwały.