W Bydgoszczy szykuje się przełom z elektrycznymi hulajnogami. Już nie rzucisz jej byle gdzie?

Problem porzucanych byle gdzie hulajnóg elektrycznych jest coraz większy. Spowodował, że w ubiegłym tygodniu Bydgoski Ruch Miejski zorganizował pod Urzędem Miasta Bydgoszczy happening, próbując zwrócić uwagę na kłopot. Zdaniem członków stowarzyszenia, źle zaparkowane hulajnogi uprzykrzają życie wielu grupom bydgoszczan. – Podróżując po Polsce obserwujemy, że w innych miastach wprowadzane są już rozwiązania, które umożliwiają uporządkowanie parkowanie hulajnóg. Nie jesteśmy przeciwnikami poruszania się nimi. Wiemy, że jest to jedna z wielu opcji zrównoważonej mobilności w miastach. Zachęcamy do korzystania z nich – tłumaczył Patryk Konsorski z Bydgoskiego Ruchu Miejskiego.

- Wychodzę z posesji, otwieram furtkę, a tu pod nosem mam hulajnogę, która leży na chodniku - opowiada Czytelnik. - Podnoszę, żeby przestawić, a to zaczyna wyć... Jeszcze wyjdę na złodzieja. kilka razy zdarzyło się, że ktoś mi po prostu taką hulajnogę walnął pod płot. I leży tak dwa dni. Kto ma to sprzątać?

Zdaje się, że protest przyniósł efekty. - Operator hulajnóg Bolt skontaktował się z nami i chce rozmawiać, oni są otwarci na propozycje - mówi Paweł Górny z BRM. - Decyzja o uregulowaniu parkowania tych hulajnóg leży po stronie właścicieli dróg, czyli w praktyce - miasta. To nie chodzi tylko o to, żeby operator płacił 600 złotych za to, że mu się zabierze z ulicy porzucone hulajnogi. U nas Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej czeka i chce edukować, co oczywiście jest ważne, ale nie wystarcza, bo problem narasta, zwłaszcza o tej porze roku.