W Bydgoszczy w "Starej Mleczarni" na Okolu miały powstać nowoczesne mieszkania. Klienci dewelopera mają zastrzeżenia

- Kupiłem lokal bezpośrednio od dewelopera, który to obiecał przy sprzedaży wszystko, co chciałem usłyszeć, a jak przyszło do realizacji, to po zapłaceniu pieniędzy już jak głową w mur - mówi jeden z klientów bydgoskiej spółki Rimb Sp. z o.o. - Od 2019 do dnia dzisiejszego nie ma zrobionych elewacji. Po budynku biegają szczury, a śmieci latają po całym podwórku.

Właściciel utrzymuje, że na liczne wezwania i prośby "odpowiedź jest taka, że się (inwestor, red.) tym zajmuje, ale faktycznie nic się z tym od lat nie dzieje".