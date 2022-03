W jakim stanie jest czterech policjantów rannych w wypadku na DK 10 pod Nakłem? "Obrażenia są poważne" Szymon Spandowski

We wtorkowym wypadku, do którego doszło na krajowej "dziesiątce" niedaleko Nakła nad Notecią, rannych zostało czworo policjantów. Najciężej poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Trasa jest niebezpieczna również na odcinku między Bydgoszczą a Toruniem. Fragment ten jest monitorowany przez policję.