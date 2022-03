W mieszkaniu 25-latka z Solca Kujawskiego - narkotyki i ponad kilogram ciasteczek z "maryśką". Grozi mu nawet 10 lat więzienia!

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z Solca Kujawskiego. Wynikało z nich, że mieszkaniec tego miasta może mieć związek z przestępczością narkotykową, a zabronione substancje ma w domu. W minioną środę (16.03.2022) soleccy kryminalni pojechali do miejsca zamieszkania 25-latka. Zastali go przed blokiem i po przedstawieniu powodu wizyty poszli wraz z nim do mieszkania.