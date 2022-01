W Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbędzie się już 34. AFF-Era Filmowa. Prezentujemy tegoroczny program

- Tematem przewodnim 34. AFF-Ery będzie sztuka – jako żywioł twórczy, wzniosły akt pozwalający stworzyć dzieło, ale i proces trudny do opanowania, nierzadko prowadzący do destrukcji i autodestrukcji - zapowiada Dominik Wierski. I dodaje: - AFF-Era pozwoli przyjrzeć się artystom i imitatorom, sztuce pełnej artyzmu, ale i tej bliskiej kiczu. Zawsze jednak relacja kina i sztuki odsyłać będzie do istotnych zjawisk kulturowych, historycznych i społecznych.