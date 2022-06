W parku przy „Potopie” w Bydgoszczy latem 2022 znów popłynie Fontanna Muzyki! [program]

- Wracamy z festiwalem po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Zależało nam, by przygotować program koncertów na najwyższym poziomie artystycznym, jak i technicznym , niezmiennie promując Bydgoszcz jako Miasto Muzyki i co najważniejsze - znów będziemy mogli spotkać się na koncertach bezpłatnych, otwartych dla wszystkich zainteresowanych melomanów. Jak zwykle będą to cztery soboty sierpnia . Zaczynamy zawsze o godzinie 18 - przypomina Marta Leszczyńska ze Stowarzyszenia Bydgoskiej Fontanny Potop.

Bydgoszcz jako Miasto Muzyki podczas sierpniowego Festiwalu Fontanna Muzyki

Mecenasi kultury mile widziani

Stowarzyszenie Bydgoskiej Fontanny Potop nie kryje, że powrót do organizacji festiwalu po pandemii to ogromne wyzwanie.

- Nasze Stowarzyszenie, działające całkowicie non profit, finansowo wsparło Miasto Bydgoszcz, ale bez dodatkowej pomocy sponsorów: firm, instytucji czy osób prywatnych, spięcie budżetu takiego wydarzenia jak festiwal, praktycznie nie jest możliwe. Dlatego zachęcamy do kontaktu wszystkich, którym zależy na promocji Bydgoszczy oraz na tym, byśmy w okresie wakacyjnym mogli cieszyć się ciekawymi i dostępnymi dla wszystkich wydarzeniami. Wspólnie możemy zrobić coś wyjątkowego dla bydgoszczan i odwiedzających nasze miasto - w imieniu Stowarzyszenia mówi Marta Leszczyńska.