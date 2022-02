W poniedziałek może znowu mocno wiać. Wróci silny wiatr. Sprawdzamy, jak mocno będzie wiało w woj. kujawsko-pomorskim Michał Sierek

W poniedziałek, 21 lutego, pogodę w Polsce kształtował będzie kolejny układ niskiego ciśnienia, który przyniesie do nas mocniejsze porywy wiatru oraz opady deszczu. Odczują je również mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Choć wiatr może być niebezpieczny (IMGW w prognozie zagrożeń planuje wydać ostrzeżenia 1. stopnia), to uspokajamy - nie będzie to wichura o takiej sile, jaka nawiedziła Polskę w sobotę.