W Porcie Lotniczym Bydgoszcz powstaje jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

Moc już uruchomionej instalacji to blisko 50 kW i kosztowała 200 tys. zł. - Cieszymy się, że lotnisko rozwija się i będzie mogło poprawić swoją sytuację finansową. Dla województwa kujawsko-pomorskiego jest to również bardzo istotne, ponieważ dążymy do tego, by więcej energii było w naszym regionie produkowane niż zużywane – powiedział Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

- Udział firmy Rawicom S.A. w tej inwestycji, był dla nas ważnym i priorytetowym zadaniem, w szczególności, że dotyczy to bliskiej naszej siedzibie lokalizacji, a przede wszystkim jest kolejną farmą fotowoltaiczną, której praca wpływa na poprawę środowiska naturalnego - stwierdził Adam Hłond, członek zarządu Rawicom S.A, która wykonuje instalacje na lotnisku.