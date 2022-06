W sprawie fuzji szpitali zjednoczyli się wszyscy, ponad podziałami - tak Tomasz Latos ocenia sprzeciw wobec decyzji UMK

A co konkretnie, może w tej kwestii zrobić Sejmowa Komisja Zdrowia?

Dyskusja na posiedzeniu Komisji, może być tylko pewnym elementem wsparcia takich czy innych rozwiązań. Jestem przekonany, że połączenie szpitali jest pomysłem złym i w tym przypadku nasze argumenty może przekonają rektora UMK, aby jednak tego błędu nie popełniał. Natomiast Sejmowa Komisja Zdrowia nie ma takich narzędzi, aby tę decyzję zablokować. Podobnie zresztą, jak minister zdrowia czy minister edukacji i nauki. W zasadzie rektor UMK o takiej fuzji może zdecydować jednoosobowo. Ale jeśli opowie się za połączeniem tych szpitali, to musi liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli ktoś myśli, że przez fuzję dodadzą się kontrakty tych placówek przez co poprawi się wynik finansowy, to jest w głębokim błędzie. Osobiście uważam, że Szpital Uniwersytecki im. Jurasza pozostanie ze swoim kontraktem i co najwyżej będzie miał nieco większy - w zależności od tego, ile łóżek i o jakim profilu pozostanie w Szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela, po tym połączeniu. Czy to da lepszy efekt ekonomiczny? W moim przekonaniu – nie.