W taki sposób bydgoski strażak wsparł kolegów po fachu z Ukrainy. Połączenia przyjemnego z pożytecznym!

Michał Pełczyński z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego, a z zawodu strażakiem. Na co dzień wykonuje swoje obowiązki w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy. Od 14 lat jest także trenerem personalnym. O tej jego aktywności więcej można dowiedzieć się na oficjalnej stronie i profilu w mediach społecznościowych, gdzie występuje jako Trener Strażak.

– Też chcę pomóc, też chcę dać coś od siebie, ale moja branża ma się nijak do pomocy dla ludzi, którzy potrzebują schronienia. Przecież nie zaproponuję treningów dla uchodźców, którzy przemieścili się do Solca, bo to jest ostatnia rzecz, jaką będą chcieli robić. Nie będę nawet tego proponował – napisał na swoim profilu na Facebooku.