W ten weekend będzie w Bydgoszczy magicznie i z humorem. Czas na weekend z „Pozytywką”! [program] Justyna Tota

Opowieść o współczesnym Janosiku Younak Circus ze Słowacji, zabawna i zwinna Pina Polar czy show Pana Ząbka - to tylko część artystów, którzy wystąpią już w najbliższych dniach od 25 do 28 sierpnia podczas Festiwalu Pozytywka w Bydgoszczy kolaż Festiwal Pozytywka 2022/Polska Press Zobacz galerię (15 zdjęć)

Hej dzieciaki - małe i duże, już po raz szósty festiwal „Pozytywki” w Bydgoszczy zabiera do świata baśni i bajek. Przez cztery najbliższe dni - od 25 do 28 sierpnia - czeka Was wiele atrakcji i... niespodzianka - szukajcie magicznych drzwi w okolicach rzeki.