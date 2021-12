W tych restauracjach i barach kupisz najlepsze sushi w Bydgoszczy! Oto ranking na podstawie opinii z Google'a. Sprawdź! [12.10.]

Aż trzy szpitale w Bydgoszczy w rankingu Newsweeka najlepszych szpitali świata 2021! Na którym miejscu?

Trzy szpitale z Bydgoszczy są na liście najlepszych szpitali w Polsce w rankingu World’s Best Hospitals 2021 organizowanym przez Newsweek i Statista Inc. To...