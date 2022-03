W tym roku Środa Popielcowa to dzień modlitwy o pokój i solidarności z Ukrainą [zdjęcia]

Środa Popielcowa to dzień ruchomy, uzależniony od terminu Wielkanocy. Tego dnia wierni przychodzą do kościoła, uczestniczą w mszy świętej, a kapłani na znak pokuty posypują im głowy popiołem.

W tym roku w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Środa Popielcowa obchodzona jest w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Po mszach świętych organizowane są zbiórki ofiar do puszek. Za pośrednictwem Caritas Polska zostaną one przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

W Środę Popielcową katolików obowiązuje post ścisły. Osoby od 14. roku życia muszą powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych (post jakościowy). Tu nie ma żadnej dyspensy. Wierni zobowiązani są również do przestrzegania postu ilościowego - dotyczy osób od 18. do 60. roku życia (dwa posiłki lekkie i jeden do syta).