W tym tygodniu wiadukt na Wojska Polskiego w Bydgoszczy będzie miał już nową kładkę

Na płycie pomostu w ciągu ulicy Wojska Polskiego powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem. - W tym tygodniu do Bydgoszczy z Radomska zostaną przywiezione i zamontowane ostatnie elementy konstrukcji stalowej. Są one znacznie cięższe niż wcześniej układane płyty, dlatego do ich montażu będzie wykorzystany ośmioosiowy dźwig samochodowy o udźwigu aż 500 ton - informuje Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.