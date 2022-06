W weekend dwie duże imprezy sportowe! Święto zapasów w Bydgoszczy!

Ostatnia taka impreza (krajowy czempionat) miała miejsce nad Brdą trzy lata temu. To podczas tamtych zawodów sportową karierę kończył 2-krotny olimpijczyk, wychowanek bydgoskiej Gwiazdy - Bartłomiej Bartnicki. Kończył z przytupem, zdobywając tytuł wicemistrza Polski w najcięższej kategorii wagowej.

- Tym razem medal nie zawiśnie na szyi żadnego bydgoszczanina, bo najstarszy zapaśnik Gwiazdy kończy w tym roku 17 lat, a w seniorach rywalizują 18-latkowie i starsi - mówi Jakub Janiszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Zapaśniczego. - Nie znaczy to jednak, że o podium nie powinni powalczyć inni zawodnicy z regionu. Bez szans nie są Kacper Kiełpiński, Sebastian Bąk i Remigiusz Waśkowski. Wszyscy to brązowi medaliści mistrzostw Polski sprzed roku, reprezentujący na co dzień MLKS Wisła Świecie. Liczę, że o medal powalczy także Andrzej Górecki, zawodnik GLUKS Invictus Sicienko, tegoroczny brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów.