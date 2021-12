W ZUS pracownicy etatowi dostaną po 2 tys. zł, a w policji nawet 4 tys. zł premii świątecznej.

- Jeszcze w grudniu 1102 pracowników Oddziału ZUS w Bydgoszczy otrzyma nagrodę indywidualną - mówi Krystyna Michałek. - Ci, którzy pracują na pełen etat, otrzymają 2000 zł brutto. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy ta część nagrody jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Nagrodę indywidualną otrzymają wszyscy pracownicy, którzy byli zatrudnieni na dzień 31 października 2021 roku. Wyłączeniu - jak wyjaśnia ZUS - podlegają tylko te osoby, które pozostają w okresie wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracownika. To samo dotyczy również urzędników, którzy przebywali we wspomnianym terminie na urlopach bezpłatnych. Tu istotne jest to, że taki urlop musi trwać powyżej 30 dni. Bez premii pozostaną ponadto osoby na urlopach wychowawczych.