Wakacyjne kino plenerowe w Bydgoszczy. Filmy obejrzysz nad Balatonem, w Fordonie, w Zielonych Arkadach [repertuar] OPRAC.: Agnieszka Kasperek

W Bydgoszczy w czasie wakacji działa kilka kin plenerowych. Przedstawiamy repertuar letnich kin w Bydgoszczy.

Plenerowe kino zawita do kolejnej części Bydgoszczy - do Fordonu. Wszystko to za sprawą głosów mieszkańców oddanych w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Pierwszy pokaz odbył się w sobotę, 16 lipca, ale przed mieszkańcami jeszcze sześć kinowych pokazów, które zakończą się wraz z ostatnim weekendem wakacji. To niejedyne miejsce, gdzie w Bydgoszczy można obejrzeć film "pod chmurką". Takie pokazy odbywają się też na Bartodziejach i w Zielonych Arkadach. Przedstawiamy repertuar letnich kin w Bydgoszczy.