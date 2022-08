Wakacyjny Dzień Dziecka pod oknami oddziałów dziecięcych w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy [zdjęcia]

- Większość zdrowych dzieci spędza wakacje na koloniach czy wyjazdach. Dzieci, które są w szpitalu takiej możliwości nie mają. Stąd zależało nam, aby wszyscy pacjenci leczący się na oddziałach dziecięcych w szpitalu Jurasza, choć przez chwilę zapomnieli o chorobie, badaniach czy zastrzykach, by fajnie się poczuli, by wiedzieli, że o nich pamiętamy - mówi Wioletta Górska, prezes Stowarzyszenia Łatwo Pomagać. - Nasi wolontariusze razem z przyjaciółmi z Wesolandii i klaunem Bobkiem dosłownie zaszaleli pod oknami szpitala Jurasza , aby wprowadzić dzieciaki w dobry nastrój.

Choć Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca , to Stowarzyszenie Łatwo Pomagać postanowiło zorganizować jego wakacyjną odsłonę.

Skoro impreza nosiła tytuł "Wakacyjny Dzień Dziecka i moc prezentów dla pacjentów", to oczywiście nie mogło zabraknąć upominków. Paczki powędrowały m.in. do dzieciaków z Oddziału Klinicznego Onkologii, Hematologii i Pediatrii Dzieci i Młodzieży, transplantologii, z Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, na OIOM, ale też do wcześniaków.