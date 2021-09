Waldemar Winter, długoletni dyrektor wydziału uprawnień komunikacyjnych bydgoskiego ratusza odchodzi na emeryturę

- Zaczynałem w WUK, kiedy ten wydział mieścił się w budynku przy ul. Jana Kazimierza. Warunki do pracy i przyjmowania mieszkańców były tam fatalne. Dlatego w nowej siedzibie przy ul. Grudziądzkiej rozpocząłem od na wypracowania jak największego komfortu pracy, a ten ma bezpośrednie przełożenie na komfort mieszkańców, którzy przychodzą do urzędu załatwić swoje sprawy. My, jako pracownicy wydziału, mieliśmy swój udział w projektowaniu wnętrz w budynku zajmowanym niegdyś przez przedsiębiorstwo Telfa (gdzie zresztą swego czasu pracowałem, jeszcze przed podjęciem pracy w administracji). Stawialiśmy na to, by było funkcjonalnie, jak najlepiej dla pracowników i klientów. Jesteśmy, jak to określamy, wydziałem produkcyjnym - odwiedza go bardzo duża liczba mieszkańców, średnio dziennie swoje sprawy załatwia w WUK 500 osób. Mamy w Bydgoszczy 280 tys. zarejestrowanych pojazdów, 300 tysięcy kierowców. Oni wszyscy znają nasz wydział. Ich opinia o jakości pracy urzędników rzutuje na cały ratusz.