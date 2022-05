Warzywomat stanął na Górzyskowie w Bydgoszczy. Warzywa do automatu trafiają prosto z gospodarstwa

Automat zwany też "warzywomatem" został ostatnio uruchomiony przy ulicy Sokołów Bydgoskich na Górzyskowie. Maszyna jest ustawiona na terenie należącym do Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Można w niej kupić pakowane w półkilogramowe porcje szparagi. Do wyboru są białe i zielone. I jak się okazuje, to nie pierwsza taka maszyna w Bydgoszczy.