Wąskie gardło dla tramwajów na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Awaria paraliżuje ruch Sławomir Bobbe

Miniony tydzień nie był najszczęśliwszy dla bydgoskiej komunikacji miejskiej, znaczyły go awarie i opóźnienia. Sławomir Bobbe

Przez następnych kilka miesięcy tramwaje jadące do i z Fordonu napotykać będą na wąskie gardło w postaci jednego toru, na którym ruch odbywać się będzie wahadłowo. Co dzieje się, gdy na tym odcinku dojdzie do awarii tramwaju mogli przekonać się ci, którzy w czwartek, w godzinach szczytu, próbowali dojechać do Fordonu.